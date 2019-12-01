У кримського татарина в російському СІЗО забрали медикаменти

У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова після етапування з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону забрали всі ліки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як розповіла мати політв'язня Ніяра Ібрагімова, йому також не проводять медобстеження, оскільки він нібито написав відмову.

"Тимур сказав, що в день прибуття в СІЗО Ростова, у нього забрали всі ліки, які йому потрібні, і досі не віддали. Він також сказав, що йому не проводять медобстеження, аргументуючи тим, що він нібито написав відмову, яку, зрозуміло, не писав і підпис не його. Для чого все це зроблено, для мене залишається незрозумілим", - розповіла мати Ібрагімова.

Раніше адвокат Ліля Гемеджі розповіла, що у її підзахисного, другого фігуранта бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва під час етапування з Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону також вилучили медикаменти.

Адміністрація СІЗО Ростова-на-Дону ніяк не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Абдуллаєв Іззет, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.