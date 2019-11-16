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У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" вилучили ліки перед етапуванням, - адвокат

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 15:28
У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" вилучили ліки перед етапуванням, - адвокат
Фото: Сервер Мустафаєв (facebook / crimeansolidarity)

У Мустафаєва вилучили медпрепарати перед етапуванням в Ростов-на-Дону

У фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва вилучили медичні препарати перед етапування в Ростов-на-Дону, де проходить суд над активістами. Про це повідомила адвокат активіста Лілія Гемеджі в інтерв'ю "Крим.Реалії".

За словами адвоката. російські силовики вилучили в Мустафаєва медпрепарати, які він приймав для зміцнення імунітету, перед тим як етапувати його в СІЗО Ростова-на-Дону.

"Коли він знаходився в Краснодарському СІЗО в камері розміром чотири квадратних метра, його співкамерник захворів вірусним захворюванням. Відповідно для того, щоб запобігти захворюванню і зміцнити імунітет після минулої хвороби, у нього були ліки, вітаміни і противірусні препарати. Ось ці препарати у нього вилучили, сказавши, що в СІЗО Ростова-на-Дону медикаментів достатньо і допомоги, яку надають в СІЗО Ростова, теж досить", - розповіла Гемеджі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, в російському суді в Ростові-на-Дону почався розгляд справи щодо 8 фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", серед яких і Мустафаєв. Російський прокурор оголосив звинувачення всім кримськотатарським активістам. Також один з активістів заявив про відвід судді.

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Новини України Російська ФедераціяСИЗОХізб ут-Тахрір
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