Кримчан і жителів ОРДЛО не будуть переслідувати за паспорти Росії, - Мамедов

Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)

Україна не буде переслідувати жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та окупованого Криму, які отримали російські паспорти. Київ вважає, що російське громадянство нав'язано цим людям.

Про це в інтерв'ю zn.ua розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Відповідальність будуть нести не ті, хто їх отримує, а ті, хто змушує отримувати ці паспорти... російське громадянство на тимчасово окупованих територіях ми визнаємо насильницьким і нав'язаним", - зазначив Мамедов.

За його словами, наявність російського паспорта - це обов'язкова умова перебування на півострові Крим, оскільки в іншому випадку кримчан притягають до відповідальності за порушення міграційних норм Росії.

"Що стосується Донбасу, то після дослідження всіх обставин отримання паспортів буде вирішено питання звернення до міжнародних інстанцій з метою припинення порушень міжнародного права", - додав Мамедов.

Він також зазначив, що на окупованому Донбасі видано понад 65 000 російських паспортів, а так зване "громадянство" незаконних утворень отримали понад півмільйона осіб, або близько 15% населення.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що продовжать роздачу паспортів жителям окупованих територій України.

Також повідомлялося, що кримчан почали штрафувати за український паспорт.