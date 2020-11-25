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Крымчан и жителей ОРДЛО не будут преследовать за паспорта России, - Мамедов

Киев, Среда 25 ноября 2020 13:17
Крымчан и жителей ОРДЛО не будут преследовать за паспорта России, - Мамедов
Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Украина не будет преследовать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированного Крыма, которые получили российские паспорта. Киев считает, что российское гражданство навязано этим людям.

Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто заставляет получать эти паспорта... российское гражданство на временно оккупированных территориях мы признаем насильственным и навязанным", - отметил Мамедов.

По его словам, наличие российского паспорта - это обязательное условие пребывания на полуострове Крым, поскольку в противном случае крымчан привлекают к ответственности за нарушение миграционных норм России.

"Что касается Донбасса, то после исследования всех обстоятельств получения паспортов будет решен вопрос обращения в международные инстанции с целью прекращения нарушений международного права", - добавил Мамедов.

Он также отметил, что на оккупированном Донбассе выдано более 65 000 российских паспортов, а так называемое "гражданство" незаконных образований получили более полумиллиона человек, или около 15% населения.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что продолжат раздачу паспортов жителям оккупированных территорий Украины.

Также сообщалось, что крымчан начали штрафовать за украинский паспорт.

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