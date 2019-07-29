Крим повинен повернутися Україні, - Помпео

Фото: Майк Помпео (Getty Images)

Уряд США в даний час взаємодіє з новим урядом України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Крим повинен повернутися Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державного департаменту США.

За його словами, позиція США в тому, що Крим повинен повернутися до України.

Також держсекретар заявив, що в даний час Сполучені Штати взаємодіють з новим урядом України.

"Вони тільки що закінчили свої парламентські вибори минулого тижня. Новий президент - я сподіваюся, знайде більш творчий набір ідей про те, як вирішити проблему. Конфлікт в Україні дійсно справжній. Вони все ще борються не кожен день, але багато. Це дуже реально", - заявив Помпео.

Нагадаємо, раніше Майк Помпео заявляв, що анексія Криму з боку Російської Федерації і Голанських висот з боку Ізраїлю мають принципові відмінності. Помпео підкреслив, що Голанські висоти були зайняті Ізраїлем в 1967 році після того, як він зазнав нападу з боку Сирії.

Крім того, напередодні президент Фінляндії Саулі Ниинисте на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що санкції будуть діяти до тих пір, поки Кремль не змінить свою позицію щодо Криму.