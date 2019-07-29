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Крым должен вернуться Украине, - Помпео

Новости » Политика    29.07.2019 - 22:20
Крым должен вернуться Украине, - Помпео
Фото: Майк Помпео (Getty Images)

Правительство США в настоящее время взаимодействует с новым правительством Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Крым должен вернуться Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

По его словам, позиция США в том, что Крым должен вернеться Украине. 

Также госсекретарь заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты взаимодействуют с новым правительством Украины. 

"Они только что закончили свои парламентские выборы на прошлой неделе. Новый президент - я надеюсь, найдет более творческий набор идей о том, как решить проблему. Конфликт в Украине действительно настоящий. Они все еще сражаются не каждый день, но много. Это очень реально", - заявил Помпео.

Напомним, ранее Майк Помпео заявлял, что аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и Голанских высот со стороны Израиля имеют принципиальные различия. Помпео подчеркнул, что Голанские высоты были заняты Израилем в 1967 году после того, как он подвергся нападению со стороны Сирии.

Кроме того, накануне президент Финляндии Саули Ниинисте на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Кремль не поменяет свою позицию относительно Крыма.

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