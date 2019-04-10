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Президент Фінляндії назвав Путіну умови скасування санкцій проти РФ

Новини » Політика    10.04.2019 - 01:55
Президент Фінляндії назвав Путіну умови скасування санкцій проти РФ
Фото: Саулі Нііністьо і Володимир Путін (kremlin)

Президенти зустрілися в рамках Арктичного форуму

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним 9 квітня назвав умови скасування санкцій проти РФ, введених близько 5 років тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.

Питання санкцій проти Росії, введених після її анексії українського Криму, сторони обговорювали при зустрічі на полях Арктичного форуму в Санкт-Петербурзі.

"Росіяни розуміють, що санкції будуть діяти до тих пір, поки їхні причини не будуть усунені", - сказав Нііністьо.

Фінський президент підкреслив, що санкції будут действоать до тих пір, поки Кремль не змінить свою позицію щодо півострова.

Нагадаємо, в березні 2019 року Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії. Індивідуальні санкції проти Росії продовжили на півроку в зв'язку з діями, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Відзначимо, до санкційного списку потрапили глава прикордонного управління ФСБ по Криму і Севастополю Сергій Станкевич, його заступник Андрій Шеїн і командувач військами Південного військового округу Олександр Дворніков.

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