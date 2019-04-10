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Помпео назвав різницю в ситуаціях з Кримом і Голанами

Новини » Політика    10.04.2019 - 08:43
Помпео назвав різницю в ситуаціях з Кримом і Голанами
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео підкреслив, що Росія захопила Крим за відсутності загрози з боку України

Анексія Криму з боку Російської Федерації та Голанських висот з боку Ізраїлю мають принципові відмінності. Про це на слуханнях у Сенаті США заявив держсекретар Майк Помпео, передає DW.

Помпео підкреслив, що Голанські висоти були зайняті Ізраїлем в 1967 році після того, як він піддався нападу з боку Сирії.

"Він оборонявся, його існування було під загрозою", - зазначив держсекретар США і додав, що захоплення Голанських висот було потрібне для подальшого захисту від сирійського режиму.

Він також порівняв ситуацію з Голанами з анексією Криму і підкреслив, що "немає більш різних ситуацій, ніж ці".

"Росія ж не оборонялася. Росія вибрала момент, щоб захопити територію у народу, який не становив для неї жодної загрози", - додав Помпео.

Нагадаємо, напередодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що санкції будуть діяти до тих пір, поки Кремль не змінить свою позицію щодо Криму.

Відзначимо, в березні президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

 

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