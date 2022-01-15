Рекорд за 20 років. Українську станцію на Антарктиді засипало триметровим шаром снігу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Повідомляється, що 24 і 25 грудня висота снігового покриву на станції "Академік Вернадський" була найбільшою за 20 років - 3 метри. З початку 2022 року снігопади майже припинилися, і полярники досі відкопують всю інфраструктуру станції.

На сьогодні вже майже відкопано житловий корпус, каплицю і прохід до другого причалу.