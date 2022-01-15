ru ua
Нд, 16 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рекорд за 20 років. Українську станцію на Антарктиді засипало триметровим шаром снігу

Новость на русском →
Субота 15 січня 2022 13:54
Рекорд за 20 років. Українську станцію на Антарктиді засипало триметровим шаром снігу Фото: українські полярники відкопують станцію на Антарктиді (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Олександр Мороз

Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу. Снігопади стали рекордними за останні 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного антарктичного наукового центру.

Повідомляється, що 24 і 25 грудня висота снігового покриву на станції "Академік Вернадський" була найбільшою за 20 років - 3 метри. З початку 2022 року снігопади майже припинилися, і полярники досі відкопують всю інфраструктуру станції.

На сьогодні вже майже відкопано житловий корпус, каплицю і прохід до другого причалу.

Нагадаємо, у грудні українські полярники повідомляли про рекордні за останні 20 років снігопади на Антарктиді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антарктида Снігопад
NEWS
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України