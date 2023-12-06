Автопилот в современном авто: на что способны электронные ассистенты в машинах

Автомобили, которые могут двигаться без водителя, журналисты сегодня называют "автономными", "самоуправляемыми", "беспилотными". Так ли это на самом деле? Чтобы четко классифицировать способности таких машин, инженеры SAE International создали свою классификацию – и она не настолько оптимистична, чтобы говорить об “автопилоте”.

Над автомобилем, в котором водитель не нужен, конструкторы трудятся уже не первый десяток лет. Успехи есть, в печати замелькали термины "автопилот", "самоуправляемые" и т.д. Но… Забегая вперед скажем, что самые новые современные "автономные" машины все равно имеют водителя, и он находится в салоне отнюдь не на вторых ролях.

Для чего нужна классификация автопилотов

Стремление автопроизводителей поярче представить свой товар в некоторой мере привела к неприятностям. Автомобили с системами, которые получили устойчивый имидж автопилота, начали попадать в аварии. При разборе которых выяснялись удивительные вещи. Например, во-первых, то, что все называли автопилотом, оказалось просто адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе, а во-вторых, что водительское кресло в момент вылета машины с трассы … было пустым. При том что даже в навороченных Tesla с самой продвинутой системой “самоуправления” Full Self-Driving драйверу предписано держаться руками за руль.

Но потребность в корректном описании возможностей конкретной “самоуправляемой” машины возникла даже не поэтому. Серьёзным фактором сдерживания в распространении автономных машин стало законодательство. Многие государства всерьез (и совершенно справедливо, кстати) озаботились вопросом: кто будет отвечать, если машина “на автопилоте” совершит ДТП с тяжелыми последствиями? Но первые попытки законодательно отрегулировать вопрос уперлись в само понятие “автономности”: какой автомобиль считать самоуправляемым, а какой – всего лишь щедро укомплектованным системами помощи водителю?

И вот тогда авторитетная профессиональная организация SAE (Society of Automotive Engineers – сообщество автомобильных инженеров) создала систему классификации машин с функцией самоуправления. Она не идеальна, но многое расставляет по своим местам.

Уровень 0

Ныне выпускаемые автомобили, не претендующие на титул “автономных”, но имеющие системы помощи водителю, в какой-то момент заменяющие его. Ключевой момент – именно “временность”, непродолжительность этой замены. Например, антиблокировочная система тормозов ABS, которая вместо водителя осуществляет безопасное прерывистое торможение, не относится к элементам самоуправления. И даже система экстренного торможения, срабатывающая при обнаружении опасности не человеком, а электроникой, тоже таковой не считается.

Уровень 1

Пропуск на первый уровень “автономности” – наличие хотя бы одной системы, которая после включения полностью освобождает водителя от труда контролировать одну из задач управления – направлением движения или ускорением-замедлением. Чаще всего речь об адаптивном круиз-контроле, который не требует участия водителя в решении задачи поддержания заданной скорости, в том числе и когда этому препятствуют другие участники движения.

Уровень 2

Уровень, когда автоматизация касается уже обеих составляющих задачи управления машиной – и ускорением-замедлением, и направлением движения. При этом также имеется в виду, что самоуправление ограничено периодом, на которое его включили, а еще – условиями, в которых оно способно работать (например, водителю придется немедленно вмешаться, когда машина попадает на дорогу без разметки или отбойников

Уровень 3

То же самое, что и уровень 2, но возможное вмешательство человека в ситуацию не должно быть таким срочным, поскольку система сама реагирует на нештатные ситуации и совершает неотложные действия, например, экстренное торможение. Иначе говоря, при активированном “автопилоте” (кавычки не случайны) водитель может расслабиться в большей степени – смотреть фильм, читать что-то в смартфоне. На самом деле отличия между Уровнем 2 и Уровнем 3 довольно размыты, хотя в некоторых интерпретациях прямо говорится, что автомобили с Уровнем 3 должны сами объезжать неожиданно возникшие препятствия.

Уровень 4

Отличия от предыдущего уровня в том, что человек при активированной системе еще более свободен, хотя все равно считается водителем. От него не требуется постоянного наблюдения за обстановкой – он может даже спать или пересесть на другое место в салоне. Важное ограничение в том, что такое самоуправление допускается лишь в некоторых географических зонах (технически вопрос в том, что мозг автомобиля использует прописанную в его памяти 3D-карту района).

Уровень 5

Полная автоматизация управления, наличие руля и педалей в салоне опционально. С точки зрения сегодняшних технологий, такие системы реальны или при тщательно прописанных в памяти оцифрованных 3D-картах каждой локации на маршруте, или при онлайн-обмене автомобиля информацией с другими участниками дорожного движения и объектами инфраструктуры.

Если коротко

Беспилотное будущее ближе, чем нам кажется. Но если говорить о полном отсутствии руля и педалей, то в нашей стране это произойдет не скоро. На самом деле не так они и нужны, эти абсолютные автопилоты, но локальная беспилотность более востребована, и она совсем рядом: самостоятельная парковка или, скажем, автономное движение в пробке не зависят от состояния разметки на дороге, да и от состояния самой дороги тоже. Тем более что автомобили с таким функционалом доступны в Украине уже сейчас.