З піратського полону додому повертаються двоє українських моряків, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER визволені з полону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Павла Клімкіна у Twitter.

За його словами, двоє вказаних моряків стали останніми звільненими з загального числа полонених.

"Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER. Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року. Дякую консулам за злагоджену роботу", - написав він.

Починаємо 2019-й з гарних новин: з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів суден ARK TZE та ANUKET AMBER.Вони є останніми з 12 звільнених українських моряків,які утримувалися піратами з минулого року.Дякую консулам за злагоджену роботу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 4, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG заявила про звільнення шістьох своїх моряків, захоплених у полон піратами поблизу нігерійського узбережжя.

Як писало РБК-Україна, за даними Міжнародного морського бюро, всього за дев'ять місяців 2017 року в міжнародних водах було зафіксовано 121 випадок піратства та озброєних пограбувань. У Бюро також додали, що Гвінейська затока, де скоєно напад на німецький корабель, через дії піратів вважається особливо небезпечною.