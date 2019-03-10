При катастрофі літака в Ефіопії загинуло 12 співробітників ООН, - AFP

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Авіакатастрофа сталася сьогодні, 10 березня

При катастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airline в Ефіопії, яке сталося сьогодні, 10 березня, через шість хвилин після вильоту з аеропорту Боле, загинуло щонайменше 12 співробітників Організації об'єднаних націй (ООН). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Associated France press.

"За даними джерела в ООН, щонайменше дюжина співробітників ООН загинули в авіакатастрофі в Ефіопії", - заявили в новинному агентстві.

Раніше повідомлялося, що при катастрофі літака в Ефіопії загинула сім'я депутата парламенту Словаччини. Також при катастрофі літака загинула ще одна громадянка Словаччини, яка працювала в гуманітарній організації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Ефіопії незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба сталася аварія пасажирського літака Boeing 737 компанії Ethiopian Airlines, що прямував до Кенії. Аварія літака, який слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, відбулася 10 березня в 08:44 за місцевим часом.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії в Ефіопії лайнера Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, на борту якого перебували 157 осіб, ніхто не вижив. На борту лайнера знаходилися пасажири з 33 країн.

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, потерпілого катастрофу в Ефіопії.