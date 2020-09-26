Катастрофа літака і оновлений перелік країн "червоної зони": новини за 25 вересня

У Харківській області розбився літак Ан-26, Міністерство охорони здоров'я опублікував оновлений перелік країн "червоної зони", Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 25 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

Під Харковом розбився військовий літак

У п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України, є загиблі та поранені. Під час авіакатастрофи на борту був 21 курсант та 7 офіцерів.

Станом на зараз знайдено тіла 22 загиблих, ще 2 особи постраждало. Пошуки чотирьох осіб тривають. Серед загиблих - курсанти 3 і 4 курсів Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу заявив, що пілот АН-26 напередодні авіакатастрофи повідомляв про відмову лівого двигуна. Літаку був наданий дозвіл на посадку.

МОЗ опублікував оновлений перелік країн "червоної зони"

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу. При поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

До "червоної зони" потрапили: Чорногорія, США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Чехія, Мальдіви, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Бельгія та інші країни. У "зеленій зоні" опинилася Україна, а також Хорватія, Албанія, Туреччина, Китай, Німеччина, Грузія та інші держави.

Данілов: українських користувачів "ВКонтакте" візьмуть на облік поліції

Українських користувачів російської соціальної мережі "ВКонтакте" візьмуть на облік поліції. При цьому правоохоронці будуть розслідувати факти поширення контенту у забороненій в Україні соцмережі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що згідно з українським законодавством про санкції, "ВКонтакте" не має права працювати на території України.

У Парижі чоловік з ножем напав на перехожих, є постраждалі

В Парижі чоловік з ножем напав на людей у колишньої редакції журналу Charlie Hebdo. В результаті інциденту чотири людини отримали поранення.

Після нападу чоловік зник з місця злочину. Пізніше його затримала поліція. Також затримано другого підозрюваного.

Військові КНДР вбили південнокорейця. Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом

Прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він перебував у морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap.

За інформацією видання, північнокорейський лідер надіслав листа керівництву Південної Кореї. У листі йдеться про те, що Кім Чен Ин "дуже шкодує", що "розчарував" південнокорейського президента Мун Чже Іна та інших корейців.

Ізраїль ввів обмеження на авіаперельоти

У п'ятницю, 25 вересня, уряд Ізраїлю ввів обмеження на вильоти з країни. Таке рішення було прийняло в рамках боротьби з поширенням COVID-19.

Закордонні авіарейси продовжать вирушати з аеропорту Бен-Гуріон. Однак вилетіти з країни зможуть ті, хто встиг купити квиток до 14:00 п'ятниці. Ті, хто придбав квитки після вступу в силу обмеження, вже не зможуть вилетіти з країни.

Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень

У жовтні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 6-12 градусів тепла (у горах 6-7 градусів тепла). Це в межах середніх багаторічних значень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів тепла у бік зниження, лише у південній частині та на Закарпатті - у першій декаді листопада", - йдеться в повідомленні.