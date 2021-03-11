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Аварія суховантажу біля Румунії: врятованих українських моряків доставлять в Констанцу

Автор: Андрій Козловський

Група нафтового обслуговування припинила пошуки українського моряка, який пропав без вісті після аварії суховантажу в Чорному морі. Решту врятованих членів екіпажу доставлять в Констанцу.

Про це повідомило агентство AGERPRESS.

Як повідомляється, 10 врятованих членів екіпажу отримали першу допомогу на борту судна GSP Falcon (дев'ять чоловіків і одна жінка). Пізніше жінка, стан якої погіршився, була вивезена вертольотом в Констанцу. Решта дев'ять членів екіпажу будуть доставлені туди судном GSP Falcon.

Пошуки зниклого безвісти моряка продовжать судно Берегової охорони та фрегат Regina Maria румунських ВМС.

Нагадаємо, сьогодні вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох осіб.

Також відомо, що МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією по телефону +40212303660.

Крім того, у мережі інтернет з'явилося відео рятувальної операції на місці аварії судна в Чорному морі.

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