Крушение сухогруза возле Румынии: спасенных украинских моряков доставят в Констанцу

Группа нефтяного обслуживания прекратила поиски украинского моряка, который пропал без вести после крушения сухогруза в Черном море. Остальных спасенных членов экипажа доставят в Констанцу.

Об этом сообщило агентство AGERPRESS.

Поиски пропавшего без вести моряка продолжат судно Береговой охраны и фрегат Regina Maria румынских ВМС.

Как сообщается, 10 спасенных членов экипажа получили первую помощь на борту судна GSP Falcon (девять мужчин и одна женщина). Позднее женщина, состояние которой ухудшилось, была вывезена вертолетом в Констанцу. Оставшиеся девять членов экипажа будут доставлены туда судном GSP Falcon.

Напомним, сегодня утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. Министерство иностранных дел Украины уже подтвердило гибель двух человек.

Также известно, что МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660.

Кроме того, в сети интернет появилось видео спасательной операции на месте крушения сухогруза в Черном море.