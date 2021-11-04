Аварія літака під Іркутськом: стала відома причина

Джерело, знайоме з ходом розслідування, повідомило виданню, що авіакатастрофу міг спровокувати крижаний дощ.

"Первинні дані - в тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця - говорять на користь версії про обмерзання керма висоти при спробі заходу на друге коло", - сказало джерело.

За його даними, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила. Супутніми факторами міг стати перевантаження і невірна центрування вантажу літака.

"Літак по суті став некерований і звалився з висоти прийняття рішення перед відходом на друге коло", - сказало джерело.

Відомо, що літак білоруської авіакомпанії "Гродно", що розбився, експлуатувався з 1968 року.