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У Росії розбився білоруський вантажний літак. На борту були 7 осіб

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Іркутськ, Середа 03 листопада 2021 15:19
У Росії розбився білоруський вантажний літак. На борту були 7 осіб Фото: білоруський АН-12 розбився в Росії (russianplanes.net)
Автор: Юлія Бойко

У Російській Федерації розбився вантажний літак, на борту якого були 7 осіб. Катастрофа сталася в Іркутській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МНС Росії.

Повідомляється, що катастрофа сталася при заході на посадку в семи кілометрах від Іркутська. Спочатку літак Ан-12 пропав з радарів, потім було виявлено місце аварії. Також відомо, що після падіння літак загорівся, рятувальники гасять пожежу.

Вантажний літак належав білоруській компанії "Гродно", він слідував за маршрутом Якутськ-Іркутськ. Наданий момент офіційної інформації про кількість загиблих немає.

Фото: місце авіакатастрофи (t.me/rt_russian)

Нагадаємо, раніше в Татарстані розбився літак з парашутистами, повідомлялося про загибель 19 осіб.

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