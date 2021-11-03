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Авіакатастрофа в Росії: в екіпажі Ан-12 могли бути громадяни України

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Іркутськ, Середа 03 листопада 2021 15:36
Авіакатастрофа в Росії: в екіпажі Ан-12 могли бути громадяни України Фото: білоруський АН-12 розбився в Росії (russianplanes.net)
Автор: Ілона Свиридова

В екіпажі вантажного літака Ан-12, який зазнав катастрофи в Російській Федерації, могли бути громадяни кількох країн. За даними авіакомпанії "Гродно", в тому числі й громадяни Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За даними авіакомпанії, в екіпажі були громадяни Білорусі, Росії та України.

"Зараз всі обставини встановлюються. Імовірно, на борту перебували 7 осіб", - зазначили в компанії.

Російські ЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що загинули всі семеро, але поки знайшли тіла тільки п'яти загиблих. Даний літак експлуатувався з 1968 року.

Російський Telegram-канал Mash пише, що на борту нібито були українці Олег Щучко (другий пило) та Олександр Чуприненко.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вантажний літак Ан-12 розбився при заході на посадку в Іркутську.

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