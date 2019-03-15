Катастрофа Boeing в Ефіопії: літак почав дуже швидко набирати швидкість

Через три хвилини після вильоту капітан літака "панікуючим голосом" запросив дозвіл на посадку

Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines начал слишком быстро набирать скорость сразу после взлета из-за чего произошла авиакатастрофа в Эфиопии. Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что через три минуты после вылета Boeing из аэропорта в Аддис-Абебе в момент, когда диспетчеры координировали посадку двух других бортов, капитан самолета "паникующим голосом" запросил разрешение на посадку.

Диспетчеры решили задержать два рейса, которые готовились к посадке, чтобы освободить полосу, однако борт не успел и не смог вернуться.

Напомним, власти Эфиопии после авикатастрофы Boeing 737 MAX обратилась к Франции с просьбой помочь в расшифровке черных ящиков. "Черные ящики" самолетов уже находятся во Франции.

РБК-Украина, что в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Наибольшое количество погибших из Канады и Кении. Также жертвами авиакатастрофы стали сотрудники ООН.

После этого Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.