Аварія Boeing в Ефіопії: пілот під час польоту повідомив про проблеми управління

У записах розмов з диспетчерами пілот не вказав жодних інших зовнішніх проблем з літаком

Boeing 737 MAX, который потерпел авиакатастрофу в Эфиопииенеральный директор компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам,

Гебремариам отметил, что в

Напомним, что 10 марта в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. В частности погибли 22 представителя ООН. Самолет разбился незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 разбился самолет в Индонезии.

После крушения самолета США, Турция, Индия, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия. Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.