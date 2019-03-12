Австралія призупинила польоти Boeing над своєю територією

Фото: літак (twitter.com/EveningExpress)

В Австралії відзначили, що вони чекають розслідування авіакатастрофи в Ефіопії

Управління безпеки польотів цивільної авіації Австралії (CASA) призупинило польоти літаків Boeing 737 MAX над територією країни через авіакатастрофу в Ефіопії. Про це повідомляє Sky News.

В CASA пояснили, що ні одна австралійська авіакомпанія не використовує Boeing 737 MAX, проте в Австралію літають літаки цього типу, що належать відразу двом іноземним компаніям: сінгапурській SilkAir і національній авіакомпанії Фіджі Fiji Airways.

"Це тимчасове призупинення, поки ми очікуємо більшої інформації для оцінки ризику при продовженні польотів Boeing 737 MAX в Австралію і з Австралії", - повідомила керівник CASA Шейна Кармоді.

Відзначимо, що в авіакатастрофі, яка сталася 10 березня, загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільша кількість громадян Кенії і Канади. Зокрема загинули 19 представників ООН. Літак розбився незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба.

Після цього влада Китаю тимчасово заборонили використовувати літаки Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях. Також через авіакатастрофу в Ефіопії компанія Boeing відклала презентацію новітнього лайнера, яка була запланована на 13 березня. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 розбився літак в Індонезії.