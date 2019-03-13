Аварія Boeing в Ефіопії: пілот під час польоту повідомив про проблеми управління

Фото: літак (twitter.com/EveningExpress)

У записах розмов з диспетчерами пілот не вказав жодних інших зовнішніх проблем з літаком

Пілот літака Boeing 737 MAX, який зазнав авіакатастрофи в Ефіопії повідомив про проблеми управління польотом і хотів повернутися в аеропорт. Про це заявив г енеральний директор компанії Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам, повідомляє Wall Street Journal.

Гебремариам зазначив, що в записах розмов з диспетчерами пілот не вказав жодних інших зовнішніх проблем з літаком або польотом.

Нагадаємо, що 10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади. Зокрема загинули 22 представника ООН. Літак розбився незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 розбився літак в Індонезії.

Після аварії літака США, Туреччина, Індія, Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX. Аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія. Мова йде про моделі літака Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.