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Велика пожежа знищила частину харківського ринку "Барбашово"

Автор: Олександр Білоус

Вогонь встиг знищити 25 павільйонів

Велика пожежа сталася на території ТЦ "Барабашово" у Харкові у ніч на суботу, 28 листопада. У гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними прес-служби, повідомлення про пожежу надійшло о 02:39. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної. Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити близько 20 павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було.

Всього у гасінні пожежі задіяні близько 100 чоловік особового складу. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

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Завдяки діям вогнеборців вдалось мінімізувати збитки від пожежі. Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, що знаходились на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 25, повідомили у ДСНС.

Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні у Харкові на території авторинку "Барабашово" на проспекті Ювілейний стався вибух, в результаті чого пошкоджений трактор для вивезення сміття.

У травні у Харкові через потужну зливу затопило частину ринку "Барабашово".

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