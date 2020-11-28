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Крупный пожар уничтожил часть харьковского рынка "Барбашово"

Автор: Александр Белоус

Огонь успел уничтожить 25 павильонов

Крупный пожар произошел на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября. В тушении пожара участвуют 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило в 02:39. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектной. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

Всего в тушении пожара задействованы около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

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Благодаря действиям пожарных удалось минимизировать ущерб от пожара. От огня спасено около 85 павильонов, которые находились на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25, сообщили в ГСЧС.

Локализация пожара произошла в 04:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется, говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Харькове на территории авторынка "Барабашово" на проспекте Юбилейный произошел взрыв, в результате чего поврежден трактор для вывоза мусора.

В мае в Харькове из-за мощного ливня затопило часть рынка "Барабашово".

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