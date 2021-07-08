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На Донбасі український військовий отримав кульове поранення

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Донбас, Четвер 08 липня 2021 14:41
На Донбасі український військовий отримав кульове поранення Фото: на Донбасі боєць ЗСУ отримав кульове поранення (mil gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Проросійські бойовики вдень 8 липня порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ООС. Кульове поранення отримав український військовий. Він направлений до лікувального закладу. Його стан оцінюється як задовільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичну групу (ОТГ) "Сходу".

"Сьогодні, 8 липня, в зоні відповідальності ОТГ "Схід" Збройні Сили РФ порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників", - наголошується в повідомленні.

В результаті обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. "Військовий оперативно направлений в медустанову, де йому надають медичну допомогу. Стан пораненого задовільний", - уточнили в ОТГ.

На місці події працюють представники військової частини та робочої групи військово-правоохоронної служби.

На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ. Про обстріл повідомлено представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, 5 липня в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув український військовий, ще троє отримали поранення.

Зазначимо, 4 липня на Донбасі також не обійшлося без втрат серед ООС. Вчора в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув і один отримав поранення.

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