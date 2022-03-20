Найбільший у світі виробник насосного обладнання призупиняє діяльність у РФ
Данська компанія Grundfos тимчасово припиняє виробництво на території Росії. Найбільший у світі виробник насосного обладнання більше не буде приймати замовлення з Росії та Білорусі.
Найбільший у світі виробник насосного обладнання призупиняє виробництво у РФ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексміністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета.
Зазначається, що у Grundfos є виробничі потужності в Росії.
"Минулого року насоси Grundfos були виявлені в Криму в обхід санкцій, що спричинило скандал (тоді там також знайшли обладнання Siemens). Ми планували мітинг біля офісу Grundfos у Данії, проте з нами зв’язався співробітник компанії і поділився офіційним листом Grundfos, що ті відправили своїм партнерам у Росії та Білорусі. Мені дозволили опублікувати цього листа", – написав Дубілет.
У листі йдеться, що компанія вирішила тимчасово призупинити діяльність у РФ і Білорусі. Тому Grundfos тимчасово призупинить виробництво продукції на заводі в РФ та роботу офісів продажів у Росії та Білорусі.
Фірма відновить їх діяльність, "як тільки дозволить ситуація".
Окрім того, компанія анулювала поточні замовлення на поставку у РФ та Білорусь і пожертвувала Україні 2 млн євро.
Раніше ми повідомляли, що міжнародна нафтосервісна компанія Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії.
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