Найбільший дистриб'ютор тютюнової продукції виграв суд проти АМКУ

Фото: Верховний суд України (РБК-Україна)

"Тедіс" виграв суд проти АМКУ у справі про тютюнової монополії

Найбільший дистриб'ютор тютюнової продукції компанія "Тедіс Україна" відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Верховного суду.

Верховний суд погодився з доводами компанії про те, що оспорюване рішення АМКУ є протиправним, прийнятим при неправильному застосуванні норм закону про захист економічної конкуренції та без доказів підстав для скасування власних рішень з 2011 року.

Нагадаємо, раніше ВСУ за участю Генеральної прокуратури України ухвалив остаточне рішення у справі про зловживання ТОВ "Тедіс Україна" монопольним становищем на ринку дистрибуції сигарет і накладення штрафу на суму 431 млн гривень.

Як повідомлялося раніше, Антимонопольний комітет України рішенням від 16 січня 2016 року "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" визнав, що ТОВ "Тедіс Україна" займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет і вчинило порушення, передбачене ст. 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції", а саме встановлювало такі ціни, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.