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Верховний суд остаточно оштрафував "Тедіс Україна" на 431 млн гривень

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 17:50
Фото: Верховний суд України (Андрій Коваль, РБК-Україна)
Фото: Верховний суд України (Андрій Коваль, РБК-Україна)

ТОВ "Тедіс Україна" займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет

Верховний суд (ВСУ) за участі Генеральної прокуратури України (ГПУ) постановив остаточне рішення у справі про зловживання ТОВ "Тедіс Україна" монопольним становищем на ринку дистрибуції сигарет та накладення штрафу на суму 431 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Верховний Суд 19 червня 2018 року залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій та Антимонопольного комітету України в частині порушень ТОВ "Тедіс Україна" антимонопольного законодавства і накладення 431 млн гривень штрафу, який підлягає сплаті до державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Антимонопольний комітет України рішенням від 16 січня 2016 року  "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" визнав, що ТОВ "Тедіс Україна" займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет та вчинило порушення, передбачені ст. 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції України", а саме встановлювало такі ціни, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Зазначається, що на товариство накладено штраф у розмірі 431 млн гривень, який підлягає сплаті до державного бюджету.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Апеляційний суд підтвердив штраф "Тедис Україна" на 431 млн гривень.

 

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Теги публікації: Верховный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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