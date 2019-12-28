Крупнейший дистрибьютор табачной продукции выиграл суд против АМКУ

Фото: Верховный суд Украины (РБК-Украина)

"Тедис" выиграл суд против АМКУ по делу о табачной монополии

Крупнейший дистрибьютор табачной продукции компания "Тедис Украина" отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Верховного суда.

Верховный суд согласился с доводами компании о том, что оспариваемое решение АМКУ является противоправным, принятым при неправильном применении норм закона о защите экономической конкуренции и без доказательств оснований для отмены собственных решений с 2011 года.

Напомним, ранее ВСУ при участии Генеральной прокуратуры Украины постановил окончательное решение по делу о злоупотреблении ООО "Тедис Украина" монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет и наложении штрафа на сумму 431 млн гривен.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины решением от 16 января 2016 года "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа" признал, что ООО "Тедис Украина" занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и совершило нарушение, предусмотренное ст. 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", а именно устанавливало такие цены, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.