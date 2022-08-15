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Найбільші банки США відновили торгівлю російськими облігаціями, - Reuters

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Понеділок 15 серпня 2022 20:38
Найбільші банки США відновили торгівлю російськими облігаціями, - Reuters Фото: найбільші банки США відновили торгівлю російськими облігаціями (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В останні дні кілька великих американських банків почали знову пропонувати послуги з торгівлі російськими облігаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Reuters відзначають, що після того як Мінфін США заборонив американським інвесторам купувати російські цінні папери в рамках економічних санкцій проти Москви, в червні більшість американських і європейських банків пішли з ринку.

Але після нових вказівок Мінфіну в липні, банки обережно повернулися на ринок російських облігацій. Такий крок зробили для того, щоб інвестори "змогли позбутися токсичних на Заході активів".

За інформацією видання, торгівлю російськими облігаціями відновили ряд найбільших банків, серед яких: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc і Jefferies Financial Group Inc.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зарубіжні кредитори погодилися дати Україні відстрочку за зовнішнім боргом на 20 мільярдів доларів.

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