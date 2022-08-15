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Крупнейшие банки США возобновили торговлю российскими облигациями, - Reuters

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Понедельник 15 августа 2022 20:38
Крупнейшие банки США возобновили торговлю российскими облигациями, - Reuters Фото: крупнейшие банки США возобновили торговлю российскими облигациями (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В последние дни несколько крупных американских банков начали снова предлагать услуги по торговле российскими облигациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Reuters отмечают, что после того как Минфин США запретил американским инвесторам покупать российские ценные бумаги в рамках экономических санкций против Москвы, в июне большинство американских и европейских банков ушли с рынка.

Но после новых указаний Минфина в июле, банки осторожно вернулись на рынок российских облигаций. Такой шаг сделали для того, чтобы инвесторы "смогли избавиться от токсичных на Западе активов".

По информации издания, торговлю российскими облигациями возобновили ряд крупнейших банков, среди которых: JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc.

Напомним, ранее стало известно, что зарубежные кредиторы согласились дать Украине отсрочку по внешнему долгу на 20 миллиардов долларов.

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