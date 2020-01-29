Уряд Німеччини відмовиться від бурого вугілля до 2038 року

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Оператори буровугільних електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію за дострокове відключення електростанцій

Уряд Німеччини прийняв рішення про поетапну відмову від теплових електростанцій (ТЕС) на бурому вугіллі до 2038 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як повідомляється, уряд схвалив законопроєкт, який передбачає припинення шкідливого для клімату виробництва електроенергії з вугілля в Німеччині не пізніше 2038 року. Рік тому вугільна комісія представила відповідну концепцію.

Оператори електростанцій, які працюють на бурому вугіллі, і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій, для якого у законопроєкті встановлено певний графік. Крім того, влада планує виділити до 5 млрд євро на пенсії та допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.

В ході поетапної відмови від вугілля відповідним регіонам також було обіцяно 40 млрд євро на структурні зміни.

Законопроєкт, який займає майже 200 сторінок, тепер повинен обговорити Бундестаг. Очікується, що законопроєкт буде прийнятий в середині 2020 року.

Нагадаємо, в грудні минулого року саміт ООН по клімату закликав прийняти більш серйозні зобов'язання у 2020 році. Делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дні.

Раніше повідомлялося, що танення льоду Гренландії збільшилася в сім разів у період з 1992 по 2018 року. До кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 сантиметрів.