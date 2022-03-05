Літаки російських авіакомпаній в лізингу масово заарештовують по всьому світу

"Росавіація рекомендує російським авіакомпаніям, які мають зареєстровані в реєстрах іноземних держав повітряні судна в рамках договору про лізинг з іноземною організацією, наступне: з 00.00 06.03.2022 тимчасово призупинити перевезення пасажирів і вантажів з пунктів на території Росії в пункти іноземних держав", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рекомендується з 8.03.2022 тимчасово призупинити перевезення пасажирів і вантажів з пунктів на території іноземних держав в пункти на території Росії.

Як писало РБК-Україна, справжня катастрофа чекає російську авіацію. До 90% всього пасажирського авіафлоту в РФ - в лізингу європейських компаній, і тепер літаки доведеться повернути. Навіть якщо РФ вирішить їх націоналізувати, літати буде не тільки нікуди (через закриття авіапростору Європою і Північною Америкою), але незабаром і ні на чому-Технічна підтримка літаків їх виробниками буде припинена.