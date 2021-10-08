Смерть нардепа Полякова: поліція повідомила нові подробиці

У ніч своєї смерті народний депутат Антон Поляков був не сам. Спочатку він їздив по Києву в автомобілі свого знайомого, а вже потім пересів у таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника поліції Києва Івана Виговського

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

"Після чого вони сіли до машини цієї особи та поїхали по Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання, але через побутові проблеми, сваркою зі своєю співмешканкою, він не захотів їхати, і вони близько півтори години їздили по різним вулицям Києва", - розповів Виговський.

Далі, за словами начальника поліції, Джабулатов запропонував Полякову викликати таксі та поїхати додому, що і зробив нардеп. Коли автомобіль таксі порушив правила дорожнього руху, його зупинили патрульні, які і виявили нардепа у поганому стані.

"Перевіряючи таксиста, (патрульні - ред.) побачили на задньому сидінні нашого загиблого, який був у напівлежачому стані. Таксист повідомив, що загиблий перебував у стані алкогольного сп'яніння і йому стало зле. Перевіривши стан загиблого, поліцейські побачили, що йому потрібна медична допомога, після чого викликали швидку та самостійно намагалися надати допомогу", - повідомив він.

Виговський додав, що бригада швидкої провела реанімаційні заходи, але врятувати Полякова не вдалося. Він помер на місці події.