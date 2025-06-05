Кроссоверы Mercedes-Benz GLE и GLS получили "ледяную" сперверсию: вот как они выглядят

Наиболее заметной особенностью спецверсии стал матово-серебристый цвет кузова, которого нет в заводской палитре. Стандартные машины имеют в гамме аналогичный серебристый цвет, но без матового покрытия. Другим признаком спецверсии стали черные и красные акценты на кузове, предусмотренные фирменным пакетом AMG Night package.

Кроме того, предусмотрены матово-черные рейлинги, выхлопные патрубки в темном хроме и глухая тонировка заднего стекла. Наконец, установлены оригинальные кованые колеса диаметром 22 дюйма у моделей GLE и GLE Coupe или 23 дюйма у флагмана GLS.

Интерьер машин в исполнении Arctic Silver имеет комбинированную отделку красной и черной кожей наппа, на сиденьях использована ромбовидная прострочка. Декоративные панели изготовлены из углепластика с красным отливом. На порогах установлены накладки с подсветкой, а в дверях - иллюминация с логотипами AMG.

Что под капотом у спецверсии?

Технических изменений не заявлено. Кроссоверы GLE имеют сразу три AMG-версии: GLE 53 с рядным шестицилиндровым турбомотором на 3,0 л (435 л.с., 560 Нм), GLE 53 Hybrid с той же турбошестерней и электромотором (544 л.с. и 750 Нм), а также GLE 63 S с V8 на 4,0 л (612 л.с., 850 Нм).

Прием заказов на спецверсию Arctic Silver уже открыт. Однако цены будут объявлены лишь в июле, ведь именно тогда начнутся полноценные продажи. Общий тираж всех кроссоверов в спецверсии Arctic Silver составит 450 экземпляров.