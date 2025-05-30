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В эффектном цвете: Mercedes-Benz G-Class получит яркую лимитированную версию

Пятница 30 мая 2025 15:30
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В эффектном цвете: Mercedes-Benz G-Class получит яркую лимитированную версию Фото: Mercedes-Benz G-Class готовит яркую лимитированную версию (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz выпустит специальный G-Class, вдохновленный Индией. Новая лимитированная серия G 63 Collector's Edition разработана индийским подразделением Mercedes-Benz специально для индийского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar.

Внедорожники специальной серии получат уникальные отделочные материалы, эксклюзивные цветовые решения и индивидуальные варианты обивки, "отражающие богатое наследие Индии".

Подробностей пока нет, их обещают рассекретить 12 июня. Пока известно лишь то, что Mercedes-Benz G 63 Collector's Edition получит 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 лошадиных сил.

Дополнит его 48-вольтовая гибридная система. Коробка передач на машине - девятиступенчатая с двойным сцеплением, а также фирменный полный привод. Цены еще не объявлены, однако, скорее всего, стоить Mercedes-Benz G-Class из ограниченной серии будет ощутимо дороже, чем стандартные.

Ранее компания Brabus представила пикап XLP 800 Adventure стоимостью 900 тысяч евро. Автомобиль базируется на Mercedes-AMG G 63 и использует шасси с бортовыми редукторами собственной разработки.

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