В эффектном цвете: Mercedes-Benz G-Class получит яркую лимитированную версию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar .

Внедорожники специальной серии получат уникальные отделочные материалы, эксклюзивные цветовые решения и индивидуальные варианты обивки, "отражающие богатое наследие Индии".

Подробностей пока нет, их обещают рассекретить 12 июня. Пока известно лишь то, что Mercedes-Benz G 63 Collector's Edition получит 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 лошадиных сил.

Дополнит его 48-вольтовая гибридная система. Коробка передач на машине - девятиступенчатая с двойным сцеплением, а также фирменный полный привод. Цены еще не объявлены, однако, скорее всего, стоить Mercedes-Benz G-Class из ограниченной серии будет ощутимо дороже, чем стандартные.

Ранее компания Brabus представила пикап XLP 800 Adventure стоимостью 900 тысяч евро. Автомобиль базируется на Mercedes-AMG G 63 и использует шасси с бортовыми редукторами собственной разработки.