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Mercedes-AMG G63 превратили в экстремальный пикап за 900 тысяч евро

Среда 14 мая 2025 12:29
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Mercedes-AMG G63 превратили в экстремальный пикап за 900 тысяч евро Фото: Mercedes-AMG G63 превратили в экстремальный пикап за 900 тысяч евро (brabus.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Brabus представила пикап XLP 800 Adventure стоимостью 900 тысяч евро. Автомобиль базируется на Mercedes-AMG G 63 и использует шасси с бортовыми редукторами собственной разработки. Клиренс пикапа достигает 470 мм, а мощность бензинового V8 - 800 лошадиных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Пикап Brabus XLP 800 Adventure получил шасси с бортовыми редукторами на обеих осях и регулируемые амортизаторы Brabus Ride Control с титановым напылением.

Чтобы приделать к двухрядной кабине грузовую платформу, инженеры увеличили колесную базу на полметра и удлинили карданный вал. Благодаря модернизациям клиренс XLP 800 Adventure равен 470 мм, а максимальная глубина брода составляет 916 мм. Внедорожник "обут" в диски Brabus Monoblock HD на 22 дюйма, оснащен лебедкой с усилием 4,5 тонны и спортивной выхлопной системой.

Mercedes-AMG G63 превратили в экстремальный пикап за 900 тысяч евро

Экстремальный пикап также получил подножки с электроприводом и новые дверные петли, позволяющие открывать заднюю дверь на угол до 90 градусов. С места до первой "сотни" XLP 800 Adventure разгоняется всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость из-за высокого центра тяжести и внедорожных шин ограничена электроникой на отметке в 210 км/ч.

Mercedes-AMG G63 превратили в экстремальный пикап за 900 тысяч евро

Салон представленного экземпляра полностью обшит кожей небесно-голубого цвета с перфорацией. Над головами задних пассажиров - спидометр и индикатор перегрузок. Стоит такой пикап около 900 тысяч евро.

Mercedes-AMG G63 превратили в экстремальный пикап за 900 тысяч евро

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