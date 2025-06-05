Кросовери Mercedes-Benz GLE та GLS отримали "льодяну" сперверсію: ось як вони виглядають

Найбільш помітною особливістю спецверсії став матово-сріблястий колір кузова, якого немає у заводській палітрі. Стандартні машини мають у гамі аналогічний сріблястий колір, але без матового покриття. Іншою ознакою спецверсії стали чорні та червоні акценти на кузові, передбачені фірмовим пакетом AMG Night package.

Крім того, передбачені матово-чорні рейлінги, вихлопні патрубки в темному хромі та глухе тонування заднього скла. Нарешті, встановлені оригінальні ковані колеса діаметром 22 дюйми у моделей GLE і GLE Coupe або 23 дюйми у флагмана GLS.

Інтер'єр машин у виконанні Arctic Silver має комбіноване оздоблення червоною та чорною шкірою наппа, на сидіннях використано ромбовидна прострочка. Декоративні панелі виготовлені з вуглепластику з червоним відливом. На порогах встановлені накладки з підсвічуванням, а у дверях – ілюмінація з логотипами AMG.

Що під капотом у спецверсії?

Технічних змін не заявлено. Кросовери GLE мають відразу три AMG-версії: GLE 53 з рядним шестициліндровим турбомотором на 3,0 л (435 к.с., 560 Нм), GLE 53 Hybrid з тією ж турбошісткою та електромотором (544 к.с. і 750 Нм), а також GLE 63 S з V8 на 4,0 л (612 к.с., 850 Нм).

Прийом замовлень на спецверсію Arctic Silver вже відкрито. Однак ціни будуть оголошені лише в липні, адже саме тоді розпочнуться повноцінні продажі. Загальний тираж усіх кросоверів у спецверсії Arctic Silver становитиме 450 екземплярів.