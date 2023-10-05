В Кропивницком раздались звуки взрывов сегодня ночью, 5 октября. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в сторону Кировоградской области. Жителей призывают находиться в укрытиях во время опасности с воздуха или соблюдать правила "двух стен".
Сегодня ночью, 5 октября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе атак ракет и дронов.
После этого в Миргороде Полтавской области слышали звук взрыва.
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