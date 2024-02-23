Украину снова атакуют "Шахеды": в каких регионах есть угроза

Российские оккупанты сегодня, 23 февраля, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. В ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

По информации военных, часть российский дронов облетает Одесскую область. Курс - юго-восточный.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также беспилотники оккупантов фиксируют в Лиманском районе Одесской области. Курс - северный.

При этом несколько групп вражеских дронов заметили в Бобринецком районе Кировоградской области. Курс - северо-западный.

Один беспилотник летает в Золотоношском районе Черкасской области (вероятно разведывательный). Курс - северо-западный.

Обновлено 21:44

Воздушные силы ВСУ предупредили о "Шахеде" над Одессой и призвали жителей города находиться в укрытиях.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе “Шахед” в попытках ударить по Украине. Их целями часто становится гражданская инфраструктура.

Последняя атака "Шахедов" прошла сегодня, 23 февраля, ночью. Оккупанты применили 31 дрон для атаки. Воздушным силам удалось сбить 23 беспилотника.

Один "Шахед" попал по жилой многоэтажке в Днепре. В результате атаки два мирных жителя погибли.