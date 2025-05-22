Атака на Киев: обломки дрона упали на территории школы

Во время ночной атаки дронов на Киев обломки одного из беспилотников упали на территории школы Дарницкого района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимура Ткаченко.

"Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе . К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания", - пишет Ткаченко.

Обстрелы со стороны Украины со стороны России

Россия систематически осуществляет обстрелы территории Украины, используя широкий арсенал вооружения - от ракет и артиллерии до дронов-камикадзе. Основными целями часто становятся гражданские объекты: жилые дома, энергетическая инфраструктура, школы, больницы и другие места, где нет никакого военного присутствия.

К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 21 мая Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 76 беспилотников Shahed и имитаторов различных типов с направлений Курск, Орел и Брянск. По состоянию на утро противовоздушной обороне удалось обезвредить 63 из них.

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