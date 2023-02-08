В Запорожье разоблачили ботоферму: "разгоняли" фейки и призывали донатить для оккупантов
В Запорожье разоблачили масштабную вражескую ботоферму, которая занималась распространением фейков, дискредитацией украинских военных и призывала донатить для оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Несколько тысяч прокремлевских ботов "разгоняли" дезинформацию об обстановке на южном фронте, призывали посылать деньги на нужды оккупантов, а также популяризировать врага. Также ботоферма занималась дискредитацией военного командования и подстрекала украинцев уклоняться от мобилизации.
Фейковые профили распространяли в сети Telegram-канал пропагандиста Рогова, представляющего оккупационную администрацию Мелитополя.
Ботоферма насчитывала не менее 2 тысяч аккаунтов, которые распространяли фейки якобы от имени местных жителей. Ее создал местный специалист по информационным и телекоммуникационных технологиям.
"В дальнейшем вражеская "ячейка" должна была стать "ударной силой" в проведении масштабных информационных диверсий агрессора в прифронтовых районах области", - объясняет СБУ.
В ходе обыска у организатора ботофермы обнаружили:
- компьютерную технику с поличным;
- 2,5 тысяч SIM-карт украинских операторов мобильной связи;
- SIM-шлюзы и другое специализированное оборудование и программное обеспечение.
По данному факту приступили к расследованию по ч. 2 ст. 361 УКУ. Расследование продолжается.
Фото: в Запорожье ликвидировали вражескую ботоферму (ssu.gov.u)
Напомним, СБУ разоблачила российского агента, корректировавшего ракетные удары по Харькову.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.