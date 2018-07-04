Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві затримали на хабарі гідролога

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 23:08
Фото: вилучені кошти (kyiv.gp.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (kyiv.gp.gov.ua)

Він вимагав 30 тис. гривень

У Києві поліцейські затримали на хабарі у розмірі 30 тис. гривень провідного гідролога. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
 
"У Києві під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 тис. гривень затримано службовця Дніпровського басейного управління водних ресурсів та посередника", - йдеться у повідомленні.
 
Як повідомляється, гідролог вимагав 30 тис. гривень за видачу дозволу на спеціальне водокористування.
 
 
Фото: затримання
 
Також зазначається, що раніше цей службовець уже вимагав, але через посередника, хабара у сумі 20 тис. грн за видачу такого дозволу.
 
"На даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням)", - йдеться у повідомленні.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням обіймати певні посади на строк до 3 років.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві правоохоронці затримали підприємця на хабарі співробітнику Державної фіскальної служби.
У Києві розпочались урочистості з нагоди річниці Нацполіції Порошенко підписав закон про Дисциплінарний статут Нацполіції
Теги публікації: Київ, Київ, полиция, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся