У Києві затримали на хабарі гідролога

Він вимагав 30 тис. гривень

У Києві поліцейські затримали на хабарі у розмірі 30 тис. гривень провідного гідролога. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"У Києві під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 тис. гривень затримано службовця Дніпровського басейного управління водних ресурсів та посередника", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, гідролог вимагав 30 тис. гривень за видачу дозволу на спеціальне водокористування.

Фото: затримання

Також зазначається, що раніше цей службовець уже вимагав, але через посередника, хабара у сумі 20 тис. грн за видачу такого дозволу.

"На даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням обіймати певні посади на строк до 3 років.