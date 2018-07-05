У Київській області затримала депутата на хабарі у 1 млн гривень

Депутату, який вимагав 1 млн гривень вже оголосили про підозру

У Київській області правоохоронці затримали депутата, який вимагав 1 млн гривень за місце на кладовищі. Про це повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначає, що гроші вимагав депутат Гостомельської селищної ради, якого було затримано після отримання частини хабара у сумі 283 тис. гривень.

Також Сарган зазначає, що сьогодні, 5 липня , прокурор повідомив про підозру депутату VII скликання Гостомельської селищної ради у вчиненні кримінального правопорушення, а саме одержання неправомірної вигоди.

"Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві поліцейські затримали на хабарі у розмірі 30 тис. гривень провідного гідролога.