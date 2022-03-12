Вранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому. Вибухи були чутні по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрія Райковича.

"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог бив так, що здригався весь Кропивницький і території навколо", - зазначив він. За його словами, область продовжує приймати біженців, з початку війни їх вже більше 43 тисяч.