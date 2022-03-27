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У Кропивницькому військові затримали чоловіка з підробленим паспортом

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Неділя 27 березня 2022 17:56
У Кропивницькому військові затримали чоловіка з підробленим паспортом Фото: у Кропивницькому правоохоронці затримали чоловіка з підробленим паспортом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Кропивницькому військовослужбовці затримали чоловік з підробленим паспортом України. Також він мав діючий документ однієї із невизнаних республік ОРДЛО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

"Під час перевірки документів водія легковика на одному із блок-постів на в'їзді до міста Кропивницький військовослужбовці помітили, що паспорт громадянина України містить ознаки підробки та майже не заповнений необхідною інформацією", - пише пресслужба.

Під час того, як військові оглядали речі й автомобіль чоловіка, виявилося, що він мав діючий паспорт невизнаної республіки ОРДЛО. Також він не зміг пояснити причину свого приїзду й невпевнено відповідав на усі питання.

Чоловіка затримали й передали правоохоронцям для подальшого з’ясування обставин.

Немає опису світлини.

Фото: у Кропивницькому правоохоронці затримали чоловіка з підробленим паспортом (facebook.com/NGUmainpage)

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