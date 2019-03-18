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У Кропивницькому від грипу померла жінка

Новини » Надзвичайні події    18.03.2019 - 14:42
У Кропивницькому від грипу померла жінка
Ілюстративне фото (clustersalud.americaeconomia.com)

Через ГРВІ у Кропивницькому за тиждень госпіталізували 284 людини

В місті Кропивницький минулого тижня зареєстровано один летальний випадок внаслідок ускладнення від грипу. Про це повiдомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного лабораторного центру.

Епiдемiчна ситуацiя iз ГРВI на 11-му тижнi 2019 року вiдносно спокiйна. Показник захворюваностi не перевищує рiвня епiдемiчного порогу (мiнус 33,4 %).

За допомогою до медичних закладів з приводу ГРВI звернулось 3090 хворих, з них 70,1% - дiти. Всього госпiталiзованих - 284. З початку епiдемічного сезону в областi зареєстровано 66 лабораторно пiдтверджених випадкiв грипу. Усi захворiлi не були щепленi проти грипу.

Зокрема, у Кропивницькому за тиждень було зареєстровано один летальний випадок вiд ускладнення грипу. Лабораторно було пiдтверджено вiрус грипу типу А (H1N1). Як зазначається, це вже шостий летальний випадок в областi.

Загалом, в Кiровоградськiй областi з початку епiдемічного сезону проти грипу вакциновано 4283 особи, з них 23,4 % дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві минулого тижня зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Показник захворюваності складав 408,7 та є нижчим епідемічного порогу на 52,3%. 

Крім того, повідомлялося, що в Україні протягом тижня, з 25 лютого по 3 березня,  від грипу померли чотири людини

В Україні за тиждень від грипу померли чотири людини Захворюваність на грип серед школярів у Києві знизилась на 11,3%
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