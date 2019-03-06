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В Україні за тиждень від грипу померли чотири людини

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 14:44
В Україні за тиждень від грипу померли чотири людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку епідемічного сезону від грипу померли в Україні 45 осіб

З початку епідемічного сезону від грипу в Україні померли 45 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що за останній тиждень було зафіксовано чотири летальних випадки. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 178 тис. осіб.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 463,9 на 100 тис. населення, що на 10,6% менше рівня епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги перевищено в Чернівецькій (8,7%) та Хмельницькій (0,8%) областях.

Протягом звітного тижня, з 25 лютого по 3 березня, на грип і ГРВІ захворіли 178,6 тис. осіб, з них 65,9% діти до 17 років. З початку сезону захворюваності (з жовтня 2018) перехворіли 10,3% українців.

В Україні за тиждень від грипу померли чотири людини

Відзначимо, що зараз в Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ та регіональне географічне поширення.

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Києві зафіксовано незначне зростання захворюваності грип та ГРВІ на 0,4%, який відбувся за рахунок дитячого населення.

РБК-Україна писало, в Україні за період з 18 по 24 лютого на грип та ГРВІ захворіли понад 183 тисячі осіб, вісім з них померли.

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