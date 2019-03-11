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У Києві фіксують зниження захворюваності на грип та ГРВІ

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 18:33
У Києві фіксують зниження захворюваності на грип та ГРВІ
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Всього за тиждень захворіли понад 12 тис. людей

За минулий тиждень на грип та ГРВІ у Києві захворіли 12 110 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

Як зазначається, показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 408,7 та є нижчим епідемічного порогу на 52,3%. 

"У столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 3%, яке відбулося за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7 950 осіб (зниження 0,9%), дорослих – 4 160 осіб (зниження на 6,8%)", - йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що у структурі захворюваності діти становлять 65,6%, а на попередньому тижні - 64%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1,8%: 3 541 випадок, що становить 44,5% від загальної кількості захворілих дітей і 29,2% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

До медичних закладів за 10-й тиждень госпіталізовано 142 особи, із них 129 - діти. Наразі у Києві призупинено освітній процес у 4 закладах загальної середньої освіти (34 класи), із них повністю - у 1 закладі, частково - у 3-х закладах.

РБК-Україна писало, що протягом попереднього тижня, з 25 лютого по 4 березня, у Києві зафіксоване незначне зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,4%, яке відбулося за рахунок дитячого населення.

Раніше повідомлялося, що з початку епідемічного сезону від грипу в Україні померли 45 осіб

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