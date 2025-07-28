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Кропивницкий атаковали дроны: в городе раз за разом раздались взрывы

Иллюстративное фото: спасательная операция после атаки дронов(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Кропивницком в ночь на 28 июля прогремела серия взрывов - зафиксировано по меньшей мере девять. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов Общественного.

Так, в ночь на 28 июля жители Кропивницкого проснулись от серии громких взрывов. Первый из них произошел в 03:07, после чего прозвучало еще по меньшей мере восемь взрывов.

При этом за несколько минут до первого взрыва - в 03:06 - Воздушные силы ВСУ сообщили о движении высокоскоростной цели в направлении Кропивницкого. Эта информация была размещена на официальном Telegram-канале Воздушных сил.

 

Отметим, что начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в 03:08 обратился в своем Telegram-канале к жителям региона с призывом оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена еще 27 июля в 23:10. Она продолжалась в течение всей ночи, и по состоянию на момент взрывов тревога не была отменена.

 

Сейчас официальной информации о последствиях ударов - разрушениях, пострадавших или погибших - не поступало. Ожидается обновление информации от областной военной администрации и сил обороны.

 

Атака "Шахедов" 28 июля

Вечером 27 июля россияне в очередной раз запустили по Украине ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Угрозу объявили в первую очередь для западных областей.

В Киеве на фоне атаки дронов еще с вечера сообщалось о звуках взрывов. Мэр Виталий Кличко предупреждал, что по вражеским дронам работает ПВО.

Позже зашла новая группа беспилотников. Взрывы прозвучали и в Запорожье.

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КропивницкийАтака дронов