Кропивницкий атаковали дроны: в городе раз за разом раздались взрывы

Так, в ночь на 28 июля жители Кропивницкого проснулись от серии громких взрывов. Первый из них произошел в 03:07, после чего прозвучало еще по меньшей мере восемь взрывов.

При этом за несколько минут до первого взрыва - в 03:06 - Воздушные силы ВСУ сообщили о движении высокоскоростной цели в направлении Кропивницкого. Эта информация была размещена на официальном Telegram-канале Воздушных сил.

Отметим, что начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в 03:08 обратился в своем Telegram-канале к жителям региона с призывом оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена еще 27 июля в 23:10. Она продолжалась в течение всей ночи, и по состоянию на момент взрывов тревога не была отменена.

Сейчас официальной информации о последствиях ударов - разрушениях, пострадавших или погибших - не поступало. Ожидается обновление информации от областной военной администрации и сил обороны.